Восьмилетний сын Рудковской задумался о покупке машины за 11 миллионов рублей

Упорства и трудолюбия маленькому Саше Плющенко не занимать. Он с самого раннего детства на коньках и своими шоу зарабатывает миллионы рублей. Мальчик часто хвастается покупками дорогих брендовых вещей и подарками для любимой мамы.

Но теперь, судя по всему, у школьника появилась большая цель. Он признался, что мечтает накопить денег на дорогую машину. В планах юного фигуриста заработать на Gelandewagen. Минимальные цены на дорогую иномарку начинаются в 2021 году с 11 миллионов рублей

Цену деньгам Саша знает наверняка и категорически против выступать за подарки, игрушки и сладости. Он уверен, что труд должен оплачиваться достойно. В его случае предпочтительнее всего доллары.

«Не буду я выступать за игрушки. Только за доллары настоящие. Я на «Гелендваген» буду копить», — говорит маленький Саша. View this post on Instagram A post shared by Alex Plushenko (@gnomgnomych)

Причем мальчик знает, как отличить настоящую купюру от поддельной, сообщает Пятый канал.

«Подсунут ненастоящие — голова с плеч, запомните!» — пригрозил фигурист.

Подписчики пожелали Саше успехов в достижении поставленной цели.

«Желаю вам достичь всех поставленных целей, удачи»; «Такой смышленый парень»; «Вполне правильный подход к жизни! Взрослый человек!» — пишут комментаторы под постом.

Стоит отметить, что доходы мальчика от ледовых шоу и рекламных контрактов так высоки, что долго копить на иномарку не придется.

Тем временем родители намерены провести мальчику экспертизу на синдром Аспергера. Экспертиза необходима в рамках уголовного дела о клевете. Представляет интересы звездной семьи адвокат Александр Добровинский, пишет ФАН.

Продюсер не намерена прощать обидчикам слова о болезни ее ребенка. 30 января она поделилась в соцсети, что скоро все будут наказаны. Очевидно, экспертиза с нужным заключением на руках у продюсера.

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