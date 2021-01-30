Горбань появилась на сцене театра в васильковом купальнике с трудом скрывающим красивую грудь

Актриса Мария Горбань в Instagram показала кадр с популярного спектакля «Муж на час», который играется на сцене Дома культуры имени Зуева, расположенного в столице на улице Лесной. На снимке звезда запечатлена с бутылкой шампанского, в очень симпатичном васильковом купальнике с трудом скрывающем грудь и на каблуках.

«Москва! Сегодня играем в 20:00 «Муж на час». Всех очень жду! Приносите корм для животных». Мария Горбань

«Были на вашем спектакле. Вы просто неподражаемая», «Девушка – огонь», «А где Нагиев. Он же твой муж?» «Нагиев ее экранный муж», «Маша, какой красивый купальник. Умеете все-таки вы удивить», — оставили комментарии пользователи.

Отметим, что Марии Горбань регулярно приписывают роман с ее партнером по сериалу «Кухня» Дмитрием Нагиевым. Между тем звезды просто хорошие друзья. При этом Горбань нередко себя в шутку называет экранной женой Нагиева.

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