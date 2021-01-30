«Ох, красота»: Стеша Маликова в горчичном бикини-бандо грациозно нырнула в океан

Дмитрий Маликов любит проводить время с семьей. Он воспитывает сына Марка, которому недавно исполнилось три года. Также певец гордится дочкой Стефанией, которая учится на четвертом курсе МГИМО. После новогодних каникул артист уехал с близкими на Мальдивы. Он подарил отдых своим детям. Для старшей наследницы звезды отпуск стал возможностью показать наряды собственного бренда. Стройная девушка каждый вечер демонстрирует легки и женственные аутфиты.

Обычно Стеша предпочитает не оголяться. Дочка Маликова носит мини-платья, а на пляже дополнял купальники парео или туниками. Однако на этот раз она не удержалась и предстала в мини-бикини. Девушка показала, как грациозно ныряет в океан с ластами и маской. При этом лиф-бандо подчеркнул ее изящный бюст. Она продемонстрировала точеные изгибы фигуры, плавая среди кораллов и рыб. При этом ее волосы развивались в воде.

«На глубину 5 метров на одном дыхании! В детстве я занималась дайвингом, могла занырнуть на 25 метров, сейчас уже страшновато, поэтому лайт версия», — призналась наследница артиста.

Она отметилась в зеленом, горчичном и мятном купальниках. Каждый раз девушка восхищала своей красотой фанатов. «Как красиво», «Боже мой, какой релакс», «Очень красиво», «Настоящая русалочка», «Райское наслаждение», «Как красиво! Как хорошо что в детстве родители дали возможность пробовать все», «Ох, красота», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: