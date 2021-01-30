«Хочу, чтоб приняли меры»: избранница солиста Hammali&Navai напала на девушку в клубе

Не успели столичные рестораны и бары вновь открыть свои двери для любителей ночной жизни, как случилась драка в одном из самых дорогих клубов Москвы. Причем устроили ее представительницы «прекрасного» пола. А причиной ссоры стал бывший солист группы Hammali&Navai — Наваи Бакиров.

Стало известно, что шоумена выгнали из заведения вместе с его спутницей — экс-солисткой группы «Мобильные блондинки» Светланой Степанковской. Именно она стала зачинщиком потасовки, сообщает Super в своем телеграм-аккаунте. Оказалось, что знаменитость набросилась из ревности на двух посетительниц клуба. Одной из них Светлана исцарапала лицо и выдрала волосы. Девушке пришлось вызвать скорую.

«Я сейчас в скорой. У меня правда нет волос, выдрали все. Вот они все, просто прядями выпадают. У меня полностью поцарапанное лицо. Меня очень тошнит. Я не знаю… Я очень хочу, чтоб приняли меры. Эти ребята, Navai и их компания. Пожалуйста, помогите», — жаловалась, едва сдерживая слезы, пострадавшая.

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