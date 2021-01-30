Когда не было «Вотсапа»: Джулия Робертс и Мэттью Перри флиртовали друг с другом по факсу

Для того, чтобы заманить актрису на съемки сериала «Друзья», мужчина даже написал статью по квантовой физике.

В 1995 году актриса Джулия Робертс снялась в одном из эпизодов культового ситкома «Друзья», она сыграла Сьюзи — одноклассницу Чендлера. И Мэттью Перри, игравший последнего, сделал все, чтобы привлечь популярную звезду в свой сериал.

В недавнем интервью The Hollywood Reporter, создатель «Друзей» Дэвид Крейн признался, что в тот раз им очень нужно было привлечь на съемки настоящую знаменитость. Мэттью Перри решил попробовать пригласить Джулию Робертс, но она ответила ему, что согласиться, только если он напишет ей статью по квантовой физике. И мужчина действительно сделал это: на следующий день он отправил ей свой труд по факсу.

Известно, что после совместного появления в «Друзьях» Перри и Робертс встречались некоторое время. Сценарист сериала Алекса Юнге рассказала, что у актеров был период, когда они использовали факс для флирта.

«Было много заигрываний по факсу. Она задавала ему вопросы типа: «Почему я должна встречаться с тобой?» И все в комнате сценаристов помогали ему объяснить ей, почему, — вспоминает автор. — Он вполне мог бы обойтись и без нас, но мы все были командой Мэттью и пытались сделать это за него».

Напомним, поклонники сериала «Друзья» уже несколько месяцев ждут выхода нового эпизода ситкома. Правда, уже известно, что это будет не полноценная серия, а просто встреча актеров 16 лет спустя.

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