«Сегодня о красоте»: Виторган запечатлел Нинидзе топлес и показал ее огромную татуировку на спине

Актер Максим Виторган в Instagram разместил снимок своей любимой девушки актрисы Нино Нинидзе топлес. На фотографии красотка стоит спиной около гардеробной. При этом на ее теле можно увидеть огромную татуировку в виде цветка.

«Сегодня о красоте», — заявил в подписи под кадром Максим Виторган.

«Красотка. Вы очень красивая пара. Рада за вас», «Красивая у вас женщина – цените ее», «Ух ты, какой лотос», «Все-таки красивый человек – прекрасен во всем. Как же великолепно она поет «Колыбельную». Несколько раз пересушивала и сделаю это еще неоднократно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Максим Виторган закрутил роман с Нино Нинидзе вскоре после расставания со светской львицей Ксенией Собчак. У Нинидзе есть сын от актера Кирилла Плетнева. Есть наследник и у Максима Виторгана от Ксении Собчак. Сын Платон. А вот общих детей у Виторгана и Нинидзе пока нет.

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