«Дрожжевое тесто сделал сам»: старший сын Натали приготовил для родителей мясо и хачапури

«Арсений, сын мой старший прекрасный, пообещал себе, если сдаст успешно экзамены своей зимней сессии в институте, то накормит родителей! Отцу досталось мясо! А мне — хачапури! Тесто дрожжевое делал сам. Научился по интернету, потому как ни я, ни наши бабушки с тестом не занимаемся. Тесто у него получилось изумительное. О фигуре даже не подумала, съела за милую душу! Видимо, экзамены были ужасно трудными. Здоровья и удачи всем студентам».