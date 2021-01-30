«Дрожжевое тесто сделал сам»: старший сын Натали приготовил для родителей мясо и хачапури

Певица Натали в Instagram рассказала, что ее старший сын девятнадцатилетний Арсений накормил семью вкуснейшим мясом и хачапури.
«Арсений, сын мой старший прекрасный, пообещал себе, если сдаст успешно экзамены своей зимней сессии в институте, то накормит родителей! Отцу досталось мясо! А мне — хачапури! Тесто дрожжевое делал сам. Научился по интернету, потому как ни я, ни наши бабушки с тестом не занимаемся. Тесто у него получилось изумительное. О фигуре даже не подумала, съела за милую душу! Видимо, экзамены были ужасно трудными. Здоровья и удачи всем студентам».
«Умничка и красавчик. Молодой поваренок», «Поздравляем вашего сына с успешным окончанием сессии», «К самостоятельной жизни готов. Удачи тебе, Арсений», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что певица Натали замужем за Александром Рудиным. Он ее первый продюсер. У пары трое сыновей. Кроме Арсения, есть еще десятилетний Анатолий и трехлетний Евгений.