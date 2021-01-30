«Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро»: Брежнева с мужем занялись скандинавской ходьбой

Певица Вера Брежнева в Instagram разместила совместный кадр со своим мужем известным продюсером и композитором Константином Меладзе. Вместе с супругом они с утра пораньше занялись скандинавской ходьбой. На снимке они запечатлены на берегу озера.

«Кто дружно ходит по турам, тот поступает мудро». Вера Брежнева

«Какие вы красивые и милые», «Прекрасная пара. На этой фотографии царит любовь и умиротворение», «Наши самые любимые», «Нереальная, конечно, пара. Вы очень гармонично смотритесь вместе. Удачи вам, — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Константин Меладзе и Вера Брежнева сыграли пышную свадьбу в Италии в 2015 году. Причем до этого они жили в гражданском браке десять лет, скрывая свою связь. На торжестве присутствовали только их самые близкие люди. У Брежневой есть две дочери от предыдущих отношений. У Меладзе две дочери и сын, который страдает аутизмом. Общих детей у пары пока нет.

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