«Сносит башню»: бывший лейбл Тимы Белорусских прокомментировал скандал с музыкантом

По сообщениям СМИ, 22-летний артист был задержан за хранение запрещенных веществ.

Музыкальный лейбл Kaufman посвятил пост своему бывшему участнику — исполнителю Тиме Белорусских. Экс-продюсеры молодого артиста упомянули о его недавнем задержании в связи с хранением наркотиков.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об обыске в доме Белорусских. Сообщалось, что у кумира молодежи нашли два килограмма запрещенного вещества. Однако сам музыкант опроверг это и назвал произошедшее лишь слухами.

Свой комментарий оставили и его бывшие коллеги — лейбл Kaufman:

«Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет и теми, кто не употребляет, постепенно происходит недопонимание, а в конечном итоге сносит башню, и ты выходишь из под контроля, дальше результат на лицо».

Судя по этим словам, Kaufman не сомневается в наркотической зависимости Белорусских. А причиной такого поведения певца они считают новый круг общения Тимы:

«Пока, лично для нас, причиной произошедшего кажется его новое окружение, которое Тимофей приобретал долгие месяца, влияние которых бесспорно повлияло на уход Тимофея из лейбла…».

Напомним, Белорусских расторг контракт с лейблом Kaufman в конце декабря прошлого года.

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