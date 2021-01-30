«Сносит башню»: бывший лейбл Тимы Белорусских прокомментировал скандал с музыкантом

Музыкальный лейбл Kaufman посвятил пост своему бывшему участнику — исполнителю Тиме Белорусских. Экс-продюсеры молодого артиста упомянули о его недавнем задержании в связи с хранением наркотиков.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об обыске в доме Белорусских. Сообщалось, что у кумира молодежи нашли два килограмма запрещенного вещества. Однако сам музыкант опроверг это и назвал произошедшее лишь слухами.
Свой комментарий оставили и его бывшие коллеги — лейбл Kaufman:
«Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет и теми, кто не употребляет, постепенно происходит недопонимание, а в конечном итоге сносит башню, и ты выходишь из под контроля, дальше результат на лицо».
Судя по этим словам, Kaufman не сомневается в наркотической зависимости Белорусских. А причиной такого поведения певца они считают новый круг общения Тимы:
«Пока, лично для нас, причиной произошедшего кажется его новое окружение, которое Тимофей приобретал долгие месяца, влияние которых бесспорно повлияло на уход Тимофея из лейбла…».
Напомним, Белорусских расторг контракт с лейблом Kaufman в конце декабря прошлого года.
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