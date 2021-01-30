Многодетная мама Кортни Кардашьян сверкнула аппетитными формами в бикини

В последних числах января сестры Кортни Кардашьян, Кайли и Кендал Дженнер устроили себе вечеринку в бассейне. Красотки нарядились в вызывающие бикини и сделали несколько горячих снимков. 41-летняя Кортни выложила в Instagram серию кадров, как она выходит из воды навстречу солнечным лучам. Глядя на ее тело, так и не скажешь, что это мама троих детей.

Подписчики женщины не оставили ее фигуру без внимания. «Да ты шутишь», «Молюсь богу, чтобы я так хорошо выглядела в 41 год с тремя детьми», «Ким просто завидовала, когда сказала, что на тебя скучнее всего смотреть! Черт побери, Кортни» — такие комментарии появились под постом телезвезды, не считая сотен возгласов и смайликов в виде огня.

Напомним, недавно появились слухи о том, что старшая из сестер Кардашьян стала встречаться со своим старым другом, известным барабанщиком Трэвисом Баркером. Добавим, что популярное шоу «Семейство Кардашьян» закроется в ближайшие месяцы, поэтому Кортни придется искать новый проект для съемок. В отличие от своих сестер она не построила собственной бизнес-империи и отметилась только совместным владением несколькими бутиками.

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