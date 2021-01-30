«Утратил вкус к жизни»: Леонид Куравлев уехал в деревню и перестал поддерживать прежние связи

Исполнитель главной роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» уже давно не появляется в кинокартинах и телепередачах. Более того, даже соседи и друзья Леонида Куравлева потеряли связь с артистом. Лишь немногие из них знают, что знаменитость переселился в деревню.

Оказалось, что актер потерял смысл жизни после смерти жены — Нины Васильевой. Возлюбленная Леонида Вячеславовича, директор одной из московских школ, умерла в 2012 году. С тех пор артист замкнулся в себе и не посещает публичные места.

«У Лени такая лебединая верность, очень редкая в наше время, просто до слез. За ним никогда не водились амурные интриги. Обычно мужчины-актеры любят покрасоваться. Но для Лени подпиткой всегда была его семья. Он очень порядочный, настоящий мужчина», — рассказала «Комсомольской Правде» актриса Людмила Цветкова.

В Гильдии актеров Союза кинематографистов уверены, что Куравлев сознательно стал затворником:

«У нас за несколько лет все поздравительные телеграммы лежат. От правительства, Министерства культуры, мэра. Его не забывают. Но никто его найти не может. Он ничего не хочет, как будто утратил вкус к жизни».

Напомним, что Леонид Куравлев сыграл в таких знаменитых отечественных кинокартинах, как «Место встречи изменить нельзя» , «Самая обаятельная и привлекательная» , «Золотой теленок».

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