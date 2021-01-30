«Я долгое время был холостяком»: Джордж Клуни признался, что сам зашивает одежду жены и детей

59-летний Джордж Клуни, оказывается, не только хороший актер, но и в домашнем хозяйстве не последний человек. В новом интервью артист рассказал, что во время карантина, чтобы занять себя, он перекрасил весь свой дом и даже мебель. А еще он отремонтировал швейную машинку своей помощницы. Да что там — он и сам активно штопал все вещи своих домочадцев: супруги и 3-летних близнецов.

«Я часто зашиваю детскую одежду, — цитирует Клуни журнал AARP. — И платье моей жены, которое пару раз порвалось. Я долгое время был холостяком, у меня не было денег, и пришлось учиться самому ремонтировать вещи».

Мужчина разгорячился и добавил, что он — лучший кандидат для того, чтобы застрять с ним на необитаемом острове, потому что он многое умеет делать руками. Актер заверил, что все его друзья без колебаний выберут его в помощники, если речь пойдет о выживании.

Джордж также вспомнил, как ехал с другом на автомобиле Camaro 1972 года выпуска. В дороге машина приятеля начала перегреваться. Они остановились на заправке, Клуни с помощью лома достал из-под капота генератор, натянул ремень вентилятора и установил все обратно. После этого машина поехала дальше. Мастер на все руки, не иначе!

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