Возлюбленная Моргенштерна в черном топе пришла в спортзал для борьбы с лишним весом

Дилара Зинатуллина уверена, что сильно поправилась во время отпуска в Дубае.

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram поделилась кадрами из спортзала. Уфимская красавица пришла на тренировку. На ней можно увидеть симпатичный черный топик. У девушки, надо признать, великолепная фигура. Правда, сама она почему-то так не считает.

«Смотрите, кто вернулся после отпуска убирать вот этот прикол. Саша, спасибо, что помогаешь мне в этом непростом деле. Если хотите на тренировочку посмотреть, то проходите по ссылочке к Саше. Она мой тренер».

Дилара Зинатуллина

Напомним, что Дилара Зинатуллина и Моргенштерн вместе уже три года. Они познакомились в Уфе. Был период в их отношениях, когда они расставались, но со временем поняли, что не могут друг без друга жить.

больше по теме Девушка Моргенштерна в лимонном купальнике плюхнулась с яхты в воды Оманского залива Дилара Зинатуллина проводит время с любимым мужчиной в Дубае.

Кстати, в арабском Дубае они были вместе на протяжении нескольких недель. Моргенштерн и Дилара катались на дорогих яхтах и посещали элитные рестораны, где пробовали разные изысканные блюда.

Смотрите также: