«Неидеальный Фед»: Рита Дакота показала, каким раньше был ее бойфренд

Исполнительница Рита Дакота не раз хвасталась перед поклонниками талантами своего молодого человека — актера и модели Федора Белогая. Знаменитость показывала, как вместе они готовят ПП-блюда и посещают занятия по растяжке. Однако недавно в Stories Дакоты появились кадры прежнего Белогая. Оказалось, еще не так давно клипмейкер выглядел совершенно иначе, чем сейчас.

Артистка начала откровенный разговор с подписчиками со слов о том, что ее Феда часто называют идеальным. Но это, по мнению самой Риты, совсем не так:

«Ребяточки, для всех, кто говорил идеальный Фед. Просто зайдите к нему в Stories и посмотрите на неидеального Феда. Спойлер: там «было-стало»».

Также певица наглядно продемонстрировала внешний вид избранника пару лет назад. Дакота показала не только пару лишних килограммов, но и любимую пищу прошлого Феда. Если в последнее время Белогай относит себя к веганам, то раньше он был завсегдатаем ресторанов быстрого питания.

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