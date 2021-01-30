«Не узнала»: Рената Литвинова поразила поклонников снимком без макияжа

Кинорежиссер Рената Литвинова опубликовала в своем профиле портретный кадр. Примечательно, что на фото у знаменитости нет и следа румян или тонального средства.

Поклонники телеведущей уже не в первый раз отмечают, что Литвинова выглядит моложе своего настоящего возраста. Стройная фигура и утонченные черты лица исполнительницы главной роли в драме «Мелодия для шарманки» до сих пор пленяют мужчин. К слову, недавно Ренату заметил и стал ухаживать за ней французский миллионер из высшей касты cre me de la cre me.

Отметим, что недавно Литвинова отдохнула в SPA после трудовых будней. Именно оттуда ее новая фотография. Селфи без макияжа знаменитость подписала так:

«Часть профессии — как-то сохранять оболочку — это тоже работа».

Фанаты артистки не переставали восхищаться ее внешностью в комментариях под снимком:

«Кая Вам удается? Без макияжа! Не узнала бы никогда», «Оболочка прекрасная», «Как хороша. Каждый день задаюсь вопросом: как сохраниться так? И эти плечи и спина и даже походка — все такое утонченное, как 20 лет назад», «Рената — вы прекрасны!», «Неземная».

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