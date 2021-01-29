«Пацанчик»: Мирослава Карпович «сбрила косы», сделав прическу «под мальчика»

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович в сторис Instagram похвасталась своей новой стрижкой. На фотографии она запечатлена с короткими волосами.

«Зеркалочка. Косы сбрила. Пацанчик. Спасибо. Модная сковородная».

Мирослава Карпович

Напомним, что Мирослава Карпович крайне редко распространяется о своей личной жизни. Так, к примеру, девушка не комментирует информацию о бурном романе с «мажором» Павлом Прилучным. У которого от брака с Агатой Муцениеце есть двое детей: семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. Тем временем, репортеры утверждают, что Мирослава частый гость в доме Павла. Семья актера перебралась в городскую квартиру. С замужеством Карпович не спешит. До этого она еще ни разу не вступала в брак.

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