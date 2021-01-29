«Я приготовила вкуснейший салат»: дочь Гагариной продемонстрировала свои кулинарные способности

Дочь певицы Полины Гагариной и модного фотографа Дмитрия Исхакова Мия приготовила «вкуснейший салат». Видео у себя на страничке в Instagram поделился отец девочки, с которой он провел свое свободное время.

«Мы готовим салат фруктовый. Ты папа классно придумал. Не есть, а резать его будем. Я стараюсь. Какой банан тяжелый. Я, Мия Исхакова, приготовила вкуснейший салат. Подписывайтесь на мой канал и пробуйте мой вкуснейший салат. Пока». Мия Исхакова

«На этот раз готовим салат. Работаем ножом впервые в жизни. По-моему, отлично», — высказался о кулинарных способностях девочки ее звездный отец.

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков сыграли свадьбу в 2014 году. Спустя три года, на свет появилась их общая дочь. В прошлом году звездная пара объявила о расставании.

Добавим, что не так давно Мия Исхакова вместе с мамой отдыхала на Мальдивах. Отец девочки был против, чтобы певица увозила дочь за границу, но исполнительнице каким-то образом удалось вывезти ребенка без разрешения отца девочки.

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