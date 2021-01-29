«Вся как мулаточка, но есть и белые местечки»: Лопырева сексуально присела, «случайно» блеснув бюстом

Виктория Лопырева — девушка яркая и привлекательная. Даже с рождением сына Марка Лео модель все так же пользуется популярностью и купается в комплиментах со стороны поклонников. А ведь телеведущая Ксения Собчак говорила, что светская львица бросит своего мужа Игоря Булатова, если узнает о его финансовых проблемах. В ответ модель призналась, что мнение возлюбленной театрального режиссера Константина Богомолова ее совершенно не интересует. Виктория подметила, что они с мужем еще молоды и вполне могут заработать на безбедную жизнь в случае, если им понадобится крупная сумма.

На свежей фотосессии в Дубае модель дала понять, что она живет на широкую ногу и все у нее просто прекрасно. Виктория часто путешествует и на себе не экономит. К тому же светская львица поддразнила поклонников, «случайно» оголив округлую грудь. Модель присела в леопардовом платье, засветив упругие прелести.

«Вау, муж-то как позволяет?!», «Ах! Ваши сладкие персики», «Я бы вас под замок посадил!!», «Статуэточка, стройняшка просто», «Виктория, вы женщина-огонь!!», «Вся как мулаточка, но есть и белые местечки», «Горячая какая», «Ух, вот это формы», «Жар-птица на отдыхе», «Милашка», «Шалунья!! Грудь видна», «Суперская», «Все это ты! Фантастика», — пишут фолловеры.

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