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«Я новый Face, вступаю в колхоз»: Моргенштерн постригся «под призывника»

Рэпер похвастался в соцсетях своей новой прической.

«Я новый Face, вступаю в колхоз»: Моргенштерн постригся «под призывника»
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Рэпер Моргенштерн в сторис Instagram предстал с новой прической. Он сбрил свои локоны и стал похож на призывника, который собирается отдать долг родине в рядах вооруженных сил.

Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

«Я новый Face, вступаю в колхоз», — подколол он другого рэпера, у которого примерно такая же прическа.

«Вот так вот. За Россию!» — сказал также Моргенштерн.

Кстати, судя по записям, Моргенштерн завершил свой отпуск с любимой девушкой Диларой Зинатуллиной в арабском Дубае. Они вернулись в Москву.

Напомним, что Моргенштерн известен своими странными выходками. Его манера поведения и громкие заявления нравятся далеко не всем. К примеру, недавно он удивил общественность, что готов в этом году отправиться от России на песенный конкурс «Евровидение». При этом нашлись те, кто его поддержал в этом стремлении. Это его давний друг рэпер Тимати, а также бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин.

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