Без пышной шевелюры: Крутой показал изменившегося до неузнаваемости Леонтьева с женой Люсей

Певец со своей супругой приехал в гости к композитору в его дом в Майами.

Композитор Игорь Крутой в Instagram поделился кадрами видеозаписи, на которых можно увидеть его закадычного друга певца Валерия Леонтьева и его жену Люсю. Как известно, в Майами у музыканта есть шикарный особняк. В один из дней он наведался в гости к семье Крутого со своей второй половинкой.

Надо сказать, что Леонтьев очень редко выходит в свет со своей женой Людмилой Исакович, с которой они вместе уже полвека. Женщина последние годы ведет закрытый образ жизни и на публике не появляется.

Отметим, что Леонтьев за последние годы сильно изменился. На кадрах он без грима, в простой футболке и брюках, а на голове скромная кепочка. Никакой пышной шевелюры, которая была его визитной карточкой в прошлом, и близко нет. У Людмилы, кстати, как и у ее мужа, на теле множественные татуировки.

Напомним, что Валерий Леонтьев и Людмила Исакович только в 1998 году после долгих лет сожительства оформили свой брак официально. Их свадьба состоялась в Майами, где звезды и проводят почти все время.

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