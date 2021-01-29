«Вырезали тут полдеревни»: волонтеры ищут собак, от которых избавилась певица Светлана Разина

Вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной разгорелся новый скандал, на этот раз связанный с животными. Оказалось в загородном доме у 58-летней певицы живут несколько собак и кошек, и уже долгое время женщина страдала от того, что первые грызли вторых. Причем страдали хвостатые питомцы не только самой хозяйки, но и ее соседей. В итоге Разина написала в соцсетях, что она не может найти управу на своих собак — ей придется либо усыпить их, либо оставить в лесу.

Речь шла о двух четвероногих пород хаски и бордер-колли. Посты певицы о том, как она собирается избавиться от неуправляемых животных, привлекли внимание зоозащитников. По некоторым сообщениям артистки они поняли, что женщина все-таки выпустила питомцев в лес во Владимирской области. Волонтеры не прошли мимо этого и организовали поиски изгнанных из дома друзей человека. Пока что безрезультатные.

Сама Разина свои посты удалила и в беседе с журналистами отметила, что она не выпускала животных на волю, а отправила их в город, чтобы пристроить, но по дороге собаки убежали от того, кто их перевозил.

«Они не одну кошку загрызли и не только нашу, вырезали тут полдеревни. Со мной соседи уже не разговаривают. Собаки убегают постоянно, даже из вольера. Перепрыгивают через укрепленные, железные заборы. На их счету убитых кошек уже 10, не меньше. Так что либо с ними надо что-то делать, либо деревенские сами их убьют…» — рассказала Светлана «Комсомольской правде».

А как по-вашему должна была поступить в такой ситуации известная артистка?

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