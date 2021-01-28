«Мое счастье»: Арсений Шульгин предстал с крохотной дочкой в розовых ползунках на селфи

Певице Валерии в минувшем году исполнилось 52 года, но выглядит артистка гораздо моложе многих сверстниц. Не удивительно, что она не хотела, чтобы ее называли бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин несколько месяцев назад сыграл свадьбу со своей избраннице Лианой. Молодой человек в 22 года занимается собственным бизнесом и обеспечивает себя и жену. Вскоре после торжества влюбленные объявили, что ждут первенца.

По словам невестки Валерии, ребенок был запланированным. Дочка девушка родила в новогоднюю ночь, сделав самый главный подарок певице. Арсений согласился на партнерские роды, поэтому был рядом с возлюбленной. Теперь супруги учатся ухаживать за малышкой Селин. Лиана быстро привыкла к новому образу жизни. К тому же, ей помогаю родные, которые живу с парой в одном доме. Шульгин обычно много работает, поэтому наследнице посвящает вечера и выходные.

После очередного насыщенного дня молодой человек решил поиграть с малышкой. В итоге она уснула прямо на нем. Арсений сделал трогательное селфи, на котором кроха в розовых ползунках прильнула к его торсу.

«Мое счастье», — заявил он. «Батя-тайм», — подписал кадр сын Валерии.

Поклонники восхитились милым кадром. Многие попытались разглядеть лицо девочки. Однако пока фанат заметили, что темно-русыми волосами кроха пошла в папу.

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