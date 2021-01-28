«Какой роскошный рельеф бедра»: Лобода в мини-юбке устроила жаркие танцы на мосту

Светлана Лобода выступает на сцене много лет. Она даже получила звание заслуженной артистки Украины. Певица успевает давать концерты, сниматься в разных проектах и воспитывать двоих детей — Евангелину и Тильду. Об отце младшей наследницы она предпочитает не рассказывать. Артистка с радостью посвящает время близким. Не так давно она отдохнула с семьей в Дубае, а потом устроила отпуск на Мальдивах.

Теперь Лобода вернулась в Москву и наслаждается зимней погодой. Однако она решила показать поклонникам, как обычно проходят ее вечера. Певица опубликовала пикантное видео, на котором танцует в потемках на подвесном мосту. При этом девушка была облачена в короткую юбку и толстовку, белые кроссовки дополняли ее образ. Светлана зажигательно танцевала, продемонстрировав рельефные и загорелые ноги.

«Я очень люблю жизнь. Люблю танцевать. Люблю идти на свет. Люблю ощущать себя живой и заряженной. Люблю не заморачиваться по мелочам. Люблю, когда всем хорошо. Люблю отдавать. Люблю любить, а что любишь ты?» — написала звезда.

Поклонники восхитилась красотой 38-летней артистки. Многие отметили, что ее танцы способны свести с ума. «Светуня, будем надеяться, „что это взаимно“», — заявил Игорь Круто. «Это классно!!! Восхищают люди, умеющие жить и не заморачиваться, я тоже хочу так научиться….», «Шикарная Света», «Очень завораживаете», «Какой роскошный рельеф бедра», «Ноги космической длинны», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: