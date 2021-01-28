«Бонус — красивое тело»: Полина Гагарина в алых мини-шортах похвасталась рельефными ножками

Певица рассказала, почему решила сняться обнаженной в сериале «Бывшие», и призналась, что не использовала дублершу в пикантных сценах.

Полина Гагарина в прошлом году рассталась с мужем. Певица предпочитала скрывать разлад в отношениях. После развода она стала еще больше работать. При этом девушка всегда находит время на детей. У нее подрастает не только трехлетняя дочка Мия, но и сын Андрей от первого брака. Артистка не только дает концерты, но и снимается в разных шоу. А недавно состоялась премьера третьего сезона сериала «Бывшие», где она рискнула снять обнаженной.

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Пикантные кадры, на которых Полина показала все свои прелести, удивили зрителей. Хрупкая с виду певица показала подтянутые формы. В соцсети ей стали задавать много вопросов, поэтому девушка пояснила, как решилась на такой шаг.

«Дело не в „ню“, а в отличном сценарии и глубокой настоящей героине, которой сопереживаешь и болеешь», — отметила блондинка.

Также она развеяла слухи, что ее заменяла дублера в самых пикантных моментах. Гагарина с гордостью призналась, что это она позировала у окна в сериале.

«Хочешь сделать хорошо — сделай сам», — заявила артистка.

Примечательно, что девушка сопровождала ответы своими фото. На одном она позировала в алом костюме с мини-шортами, похваставшись изящными ногами. На другом фото с отдыха на Мальдивах певица была облачена в леопардовый лиф от бикини и белые мини-шорты. Наряд подчеркнул ее рельефное тело и красивую грудь. Полина регулярно занимается спортом. Она призналась, что после родов посмотрела на себя в зеркало и это стало для нее мотиватором, чтобы привести себя в форму. Поклонники восхитились ее красотой.

«Спорт — это здоровье в первую очередь, выносливость, ну и бонус — красивое тело», — пояснила она свою позицию.

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