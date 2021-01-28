Анастасии Волочковой напророчили любимого мужа, но ждать его два с половиной года

Анастасии Волочковой 45 лет. И она опять осталась одна. Прямо в свой день рождения — 20 января — танцовщица рассталась с очередным поклонником. Но, если верить магам, у нее еще будет шанс встретить мужчину своей жизни. Правда, при условии, что она будет очень этого хотеть и стремиться к достижению цели.

«К своему 45-летию Волочкова подошла с не очень хорошим психоэмоциональным состоянием. Отсюда и разрыв отношений. И в таком состоянии балерина проведет ближайшие 2,5 года», — рассказала психолог-таролог Элена Гамаюн «ФАН».

Но обнадежила тем, что «если балерина будет просить у высших сил хорошего мужа, то это желание исполнится». То есть шанс найти того самого мужчину у Волочковой все-таки есть. При этом психолог посоветовала балерине не только ходить по экстрасенсам, но еще и в себя заглянуть.

«Ей надо разобраться в себе и найти причины, почему неудачи на любовном фронте повторяются. На это, кстати, могут влиять и чужая зависть, и порча, и личные страхи», — говорит Гамаюн.

А еще таролог посоветовала знаменитости меньше выносить на публику свои отношения, напоминая, что «счастье любит тишину».

Кстати, если верить пророчеству этого мага, после 50 лет Волочковой придется кардинально изменить свою жизнь. Нет, конечно же, в ней останутся деньги, слава и секс. Но останется и внутреннее сопротивление: балерина все никак не определится, хочет она быть одна или с партнером.

«Построить отношения она сможет только с тем мужчиной, который поймет, что Волочкова — личность самодостаточная и ни под кого подстраиваться не будет. Она не позволит никому управлять собой. Если найдется такой мужчина — она с ним будет счастлива», — подытожила пророчество Гамаюн.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что ее ежемесячным тратам позавидуют многие россияне, которые сочтут ее суммы запредельными. Но при этом сама она считает, что тратит намного меньше олигархов, пишет сайт OA.

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