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«Удивляться сильно не стану»: Бородина допускает, что Бузова может простить Даву

Сама поющая телеведущая заявила, что не видит себя рядом с именитым блогером.

«Удивляться сильно не стану»: Бородина допускает, что Бузова может простить Даву
Ксения Бородина прокомментировала расставание Бузовой и Давы. Фото: globallookpress.com

28 января популярная телеведущая Ксения Бородина решила ответить на вопросы своих подписчиков в Instagram. Одна из тем обсуждения касалась ее подруги и коллеги Ольги Бузовой, которая недавно рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном после полуторагодичного ванильного романа. Один из поклонников Бородиной спросил ее мнения: может ли скандальная пара снова сойтись?

«Если так случится, то удивляться сильно я точно не стану», — написала со смайликом Ксения.

Ксения Бородина
Ксения Бородина готова и к такому развитию событий. Фото: instagram.com/borodylia/

В другом ответе она добавила, что следит за многими блогерами, но ее удручает, когда звезды начинают плакать и жаловаться своим подписчикам. Вынесение личных разборок на публику ведущая считает погоней за хайпом.

Напомним, что 22 января стало известно, что певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян крупно поссорились. Девушка обвинила своего возлюбленного в низких поступках, хотя еще совсем недавно они «играли свадьбу» на Мальдивах. Звезда «Дома-2» снова оказалась в позиции брошенной женщины, и ей уже снова стали искать женихов.

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