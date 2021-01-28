«Удивляться сильно не стану»: Бородина допускает, что Бузова может простить Даву

Сама поющая телеведущая заявила, что не видит себя рядом с именитым блогером.

28 января популярная телеведущая Ксения Бородина решила ответить на вопросы своих подписчиков в Instagram. Одна из тем обсуждения касалась ее подруги и коллеги Ольги Бузовой, которая недавно рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном после полуторагодичного ванильного романа. Один из поклонников Бородиной спросил ее мнения: может ли скандальная пара снова сойтись?

«Если так случится, то удивляться сильно я точно не стану», — написала со смайликом Ксения.

В другом ответе она добавила, что следит за многими блогерами, но ее удручает, когда звезды начинают плакать и жаловаться своим подписчикам. Вынесение личных разборок на публику ведущая считает погоней за хайпом.

Напомним, что 22 января стало известно, что певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян крупно поссорились. Девушка обвинила своего возлюбленного в низких поступках, хотя еще совсем недавно они «играли свадьбу» на Мальдивах. Звезда «Дома-2» снова оказалась в позиции брошенной женщины, и ей уже снова стали искать женихов.

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