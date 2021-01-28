«Даже береговая линия погнулась»: Тодоренко в молочном бикини обнажила рельефные бедра

Жена Влада Топалова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали. Однако поклонники заподозрили, что свою фигуру она приукрасила.

Регина Тодоренко не раз оказывалась в неловких ситуациях. Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» признается, что может сказать что-то не подумав. Однако за последнее время она успела стать женой и мамой. Девушка воспитывает сына Михаила от Влада Топалова. При этом недавно теледива стала участницей «Ледникового периода» и даже дошла до финала. Судьи восхищались ее физической подготовкой.

После родов Регина долго не могла вернуться в форму. Поклонники считают, что ее фигура стала еще привлекательнее. Вот уже несколько недель артистка отдыхает на Бали с семьей. Там она занимается серфингом. Молодая мама выбирает откровенные купальники. На этот раз она запечатлелась на пляже в молочном мини-бикини. Тодоренко бежала вдоль берега, засвети рельефные ноги и округлые гром-бедра. За время отдыха девушка успела загореть. Наряд подчеркнул ее бронзовую кожу.

«Какой там у вас горизонт интересный, словно вы море приподняли», «Какая прекрасная у вас… погода», «Береговые линии… действительно выглядят захватывающе», «Горизонт поплыл», «Даже береговая линия погнулась», «Какая красота!», «Зачетный орешек», — прокомментировали пост подписчики.

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