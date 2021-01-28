«Будь счастлива и здорова. Люблю тебя!»: Кузьмин поздравил внебрачную дочь с 34-летием

Николь появилась на свет в 1987 году от красавицы из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго.

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram поздравил с днем рождения свою красавицу-дочь Николь, которой исполнилось 34 года. Матерью девушки является мулатка из Ростова-на-Дону Татьяна Муинго.

«С днем рождения! Будь счастлива и здорова. Люблю тебя!» Владимир Кузьмин

«Владимир, с днем рождения вашей дочки. Всей вашей семье добра, здоровья, сходить с ума каждый день от счастья», «Сразу видно, что Николь папина дочка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Николь – внебрачная дочь артиста. Ее мать Татьяна Муинго является поклонницей его творчества. Причем за год до рождения Николь у него родилась еще одна внебрачная наследница Марта. Также у Владимира Кузьмина есть трое детей, которые появились в браке. Это Елизавета, Степан и Соня. Елизаветы и Степана, к сожалению, уже нет в живых. У знаменитого певца, который в восьмидесятых годах встречался с Аллой Пугачевой, также есть приемный сын Никита. По профессии он дизайнер.

Смотрите также: