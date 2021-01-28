«Моя тетя кормила меня грудью»: Успенская показала свою вторую маму, которая ее вырастила

Как известно, мать певицы умерла при родах в 1954 году.

Певица Любовь Успенская в Instagram тепло поздравила с 85-летием свою родную тетю Лидию Мельник. Ее она по праву называет второй мамой.

«Когда я во младенчестве лишилась матери, моя тетя, сама будучи кормящей мамой, кормила меня грудью. Дорогая моя, живи долго и здорово! Люблю, ценю, уважаю! С наилучшими пожеланиями! Твоя Люба». Любовь Успенская

«Дай бог здоровья вашей тете», «Здоровья и долгих лет жизни этой невероятной женщине», «Счастья вашей второй мамочке», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мать Любови Успенской Елена Чайка, медсестра из Ашхабада, умерла при родах в феврале 1954 года. Трагедия случилась в киевском родильном доме. Как рассказывала «королева русского шансона», медсестры и врачи в ту злополучную ночь отмечали День советской армии и военно-морского флота. За ночь к роженице так никто и не подошел. Спасти женщину в итоге не удалось.

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