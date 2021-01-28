«Амазонка!»: Анастасия Сафонова в черном бикини запечатлелась у большого камня на Багамах

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия, которая уже много лет живет в Америке, в Instagram разместила красивый кадр с отдыха. На фотографии девушка запечатлена на Багамах. На ней можно увидеть красивый черный купальник. Она расположилась около большого камня. Девушка, конечно, невероятной красоты.

«Русалочка!», «Амазонка!» «Настя, вы чудо как хороши собой», «Великолепна», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь у Кирилла Сафонова родилась в первом браке с девушкой по имени Елена. В браке они были десять лет. В 2018 году Елена ушла из жизни. Их дочери Анастасии сейчас уже 26 лет.

больше по теме Саша Савельева подловила подросшего сына Кирилла Сафонова с новой игрушкой Певица пришла в гости к своему крестному сыну вместе с наследником. Мальчики оказались сверстниками.

Добавим, что сам Кирилл Сафонов счастлив уже много лет в браке с певицей Сашей Савельевой. Их сыну Леону в марте нынешнего года исполнится уже два годика. Кирилл Сафонов, кроме российского, имеет еще и израильское гражданство. Он уже много лет живет на две страны.

Смотрите также: