Мария Максакова в алом миниплатье пришла в студию к Борису Корчевникову

Оперная дива все-таки находится в России и покидать страну пока не намерена.

Оперная певица Мария Максакова пришла в студию программы «Судьба человека», которую на канале «Россия 1» ведет Борис Корчевников. Судя по всему, в самое ближайшее время выйдет программа со звездой. В студии она появилась в красивом алом миниплатье и на шпильках.

Напомним, что последние пять лет Мария Максакова проживает в столице Украины с младшим сыном. Ее муж российский политик Денис Вороненков был убит неизвестными в центре Киева несколько лет назад. У Марии в последние годы очень напряженные отношения с мамой актрисой Людмилой Максаковой.

«Я приехала, а почему я не могу этого сделать? Я свободный человек. Меня под замок никто не сажал».

Мария Максакова

Ранее актер Станислав Садальский утверждал, что Мария Максакова действительно была в России, но якобы осенью прошлого года. По его словам, она уже давно в Киеве, однако фотографии свидетельствуют об обратном, сообщает «Комсомольская правда».

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