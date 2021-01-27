«В бежевом, как мама»: невестка Валерии позволила сестре взять на руки крохотную дочку

Арсений Шульгин является младшим сыном певицы Валерии. Он давно живет самостоятельно, развивая свой бизнес. В 22 года парень снимает офис в «Москва-Сити», а год назад он купил Maybach за 10 миллионов рублей. Наследник артистки также сам оплатил роскошную свадьбу со своей избранницей Лианой. Не так давно у пары родилась дочка. В новогоднюю ночь Валерия стала бабушкой. Теперь у нее есть внучка Селин.

Пока влюбленные не показывают лицо малышки. Они привыкают быть родителями. Примечательно, что Арсений так много работает, что лишь выходные посвящает жене и ребенку. При этом ночами он плохо спит, так как кроха требует внимания. Лиана учится быть мамой, но родные ей помогают. Накануне она показала, как наследница спит в кроватке. Девушка отметила, что очень ее любит. А 27 января она приняла дома гостей. К ней пришла сестра. Невестка Валерии позволила родственнице взять малышку на руки.

Девочка была облачена в кремовые ползунки, шапочку и вязаные носочки.

«С тетей! Мы сегодня в бежевом, как мама», — поделилась Лиана.

Позже она стала собирать ребенка на прогулку. Девушка показала комбинезон и матрас-кокон розового цвета.

«Как же я рада быть мамой дочки. И все равно в розовом. Вы у же поняли, какой у меня любимый цвет», — отметила она.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие уверены, что девочка пошла в маму. К слову, в одном доме с парой живут родители Лианы. Они помогают девушке и порой приглядывают за внучкой, чтобы она могла развеяться.

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