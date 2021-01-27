Образ герцогини: Кейт Миддлтон поиграла с принтом тартан и украшением из жемчуга

Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли в прямой эфир в своем Instagram по случаю кельтского праздника Бернс Найт. В рамках видеообращения они также поблагодарили медиков за их труд. Герцогиня Кембриджская появилась на кадрах в юбке и блузе от Эмилии Викстед, своего любимого модельера. Наряд с принтом тартан был дополнен белым воротником и серьгами с жемчугом. Добавим, что ночь Бернса посвящена жизни и творчеству шотландского поэта Роберта Бернса.

«Мы знаем, что Burns Night — особенный вечер для шотландцев всего мира. Это время для того, чтобы собраться вместе, чтобы поесть, выпить и отпраздновать жизнь и работу Роберта Бернса», — сказал Уильям. «К сожалению, этот год немного отличается. И для многих из вас, работающих на передовой, этот вечер будет совершенно другим событием, поскольку вы неустанно работаете в условиях этой пандемии, чтобы защитить наиболее уязвимых в нашем обществе», — добавила Кейт.

Модные эксперты не раз замечали Кейт в нарядах с этим принтом. Еще в 2018 году она появилась в такой же юбке на рождественской вечеринке для военных. А в конце прошлого года в таком же образе вышла на одной из станций в рамках трехдневного путешествия по Великобритании.

Смотрите также: