Ресторанам в Москве разрешили работать ночью: Сюткин надеется на корпоративы, а Запашный считает, что ничего не изменится

Мэр города Сергей Собянин разрешил кафе, ресторанам и ночным клубам работать в обычном режиме, то есть после 23:00 жизнь не будет замирать.

Ограничения отменены с 27 января 2021 года. Teleprogramma.pro спросила у знаменитостей, что они думают по данному поводу.

Валерий Сюткин, артист

Услышав, что ограничения сняты, исполнитель порадовался не только за рестораторов, но и за артистов.

«Это придает оптимизма, двигаемся к улучшению. Мы здесь идентичны с рестораторами. Разрешили им, значит и у нас появится работа. До этого люди ничего не праздновали. Надеемся, что теперь будут заказы на корпоративы и другие мероприятия». View this post on Instagram A post shared by Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy)

Катя Лель, певица

Она надеется, что со снятием ограничений жизнь на Земле начнет налаживаться и история пандемии останется в прошлом.

«Я очень хочу надеяться, что жизнь начнется у каждого человека в этом мире с новой вибрацией, осознанностью, любовью. С ресторанами появилась надежда, что и концертные залы начнут собирать на максимум. Значит жизнь налаживается». View this post on Instagram A post shared by Катя Лель (@katyalelofficial)

Анна Семенович, артистка

Анна Семенович уже давно не боится коронавируса и вот почему:

«Мне кажется, уже процентов 80 народа переболело «ковидом», так что можем спокойно ходить. А раз сняли ограничения на работу ресторанов в ночное время, то это повод сходить. Давно нигде не была ночью». View this post on Instagram A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich)

Аскольд Запашный, дрессировщик

Аскольд Запашный подчеркнул, что жизнь после пандемии постепенно стала возвращаться в привычное русло. Вслед за ресторанами и ночными заведениями оживут и концертные залы, цирки. Так как «закручивание гаек до 25% — это было уничтожение».

«Теперь будем смотреть, как послабления будут реагировать люди. Страхи не уходят так быстро. Если человек боится выходить в скопление народа, то ничего принципиально с отменой ограничения в его жизни не изменится. Мне кажется показателем будут именно новости о результатах вакцинации, как это сможет остановить болезнь. Но в целом жизнь начала возвращаться на допандемийный уровень, хотя полностью пандемия уйдет в историю не скоро».

Маша Малиновская, телеведущая

Телеведущая считает, что с подобным решением власти запоздали. Давно нужно было поступить подобным образом.

«Мне было непонятно, по какой причине вообще эти ограничения были введены. Например, в общественном транспорте никто ничего не соблюдает, пассажиры без масок. Получается, что только в ресторанах пик заразы. Давно пора было снять все ограничения», — рассуждает Малиновская.

Новость о смягчении режима она называет позитивными. Сама на ночь в ресторане задерживаться не будет, но за друзей-рестораторов очень рада.

«Я, если честно, домосед, но многие мои друзья держат заведения, и они очень страдали от этих ограничений. Надеюсь, это поможет спасти их бизнес, если еще возможно. А я уже никуда ночами не хожу, молодая уже не молода», — пошутила Мария.

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