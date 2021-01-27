«Нестареющий ангел»: 43-летняя Наталия Орейро с влажными волосами позировала обнаженной

Звезда сериала «Дикий ангел» в очередной раз нашла, чем удивила фанатов. Она приняла участие в пикантной фотосессии.

Наталия Орейро уже много лет является кумиром многих россиян. Благодаря сериалу «Дикий ангел» она стала знаменита на весь мир. Девушка уже давно полюбила Россию и часто приезжает в Москву, чтобы дать концерты. Актриса не скрывает, что обожает своих фанатов. Брюнетка уже восемь лет воспитывает сына Мерлина вместе с мужем Рикардо.

Примечательно, что не так давно Орейро исполнилось 43 года. При этом девушка не только может похвастаться неиссякаемой энергией, но и стройной фигурой. Поклонники поражаются тому, что с момента съемок сериала она не изменилась. А недавно актриса приняла участие в откровенной фотосессии. Она позировала обнаженной перед камерой, прикрывшись тонким фатином. Сначала Наталия предстала на полу, показав изящные изгибы. Она даже не убрала намокшие волосы с лица.

«Какая роскошная», «Ну как можно так выглядеть?!», «Просто нереальная», «Русалка в сетях», «Как же хороша», «Нестареющий ангел», «Эта фигурка девочки», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: