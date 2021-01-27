Сын Смолкина разместил снимок с мамой, которая младше мужа-актера на 22 года

Свою настоящую любовь артист театра и кино встретил, когда ему было уже 50 лет.

Сын актера Бориса Смолкина известный российский фигурист Глеб Смолкин в сторис Instagram разместил снимок со своей матерью Светланой. На кадре он обнимает родительницу, которая, надо признать, невероятно хороша собой.

«С мамой», — кратко подписал кадр Глеб Смолкин.

Напомним, что первой женой Бориса Смолкина была девушка по имени Лидия. Они познакомились еще в студенческие годы. Свадьба состоялась в начале семидесятых годов. В 1980 году супруги подали заявление на развод. К тому времени у них уже был совместный сын Владимир. Он после расставания родителей остался жить с мамой.

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Долгие годы Борис Смолкин был одинок, а свое настоящее счастье обрел в пятидесятилетнем возрасте. При этом девушка по имени Светлана была младше артиста на 22 года, что не помешало им создать крепкую семью. Добавим, что сын Бориса Смолкина встречается с Дианой Дэвис, дочерью прославленного тренера Этери Тутберидзе.

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