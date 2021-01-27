«Вам бы все оголяться и бедрами светить»: Каменских в белом бикини раззадорила фанатов

Настя Каменских порадовала поклонников порцией «неприкрытой» красоты. Возлюбленная рэпера Потапа предстала в саду в белом купальнике, воспламенив мужскую часть своих подписчиков в микроблоге. Украинская исполнительница блеснула точеной талией, красивой линией декольте, соблазнительными изгибами звездного тела и стройными бесконечными ножками. При этом фанаты обратили внимание на то, что певица подчеркнула свои округлые бедра с помощью белых трусиков, которые как вторая кожа облегали крепкий «орешек» возлюбленной Потапа.

«Ой-ой, какие красивые глазки!! На декольте, конечно, никто и не взглянул», «Срамота! Куда так трусики высоко натянула?», «Что за прелестница?!», «Очаровашка», «Потам наверное рвет и мечет от ревности», «Пикантная какая, ух я бы не устоял», «Хотим еще больше таких фоточек», «Зачем так трусики носить?! Прям до пупа», «Вам бы все оголяться и бедрами светить», «Волнительная», «Шикарная, фигурка огонь!!», «Залюбовался и забыл вообще зачем к вам на страничку зашел», «Само очарование», «Нежная», «Словно морская русалка», «Снимайте все, хотим еще такую красоту», — пишут фолловеры.

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