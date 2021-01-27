«Какая роскошная»: Пелагея в бикини обнажила загорелые прелести фигуры

Пелагея чаще всего выступает в длинных платьях в пол и носит кокошники. Девушка является одной из лучших исполнительниц романсов и народных песен. Однако в обычной жизни певица облачается в женственные и стильные образы. После развода с Иваном Телегиным поклонники не устают отмечать, что она похудела и похорошела. Недавно артистка отдохнула в Дубае, а потом продолжила свой отдых на Мальдивах.

Блондинка наслаждается теплой погодой с дочкой Таисией, которой недавно исполнилось четыре годика. Они купаются в океане и резвятся в бассейне. Пелагея на этот раз без стеснения демонстрирует фигуру в бикини. Ранее она показала глубокое декольте в леопардовом купальнике. Теперь певица устроила фотосессию на пляже. Она облачилась в трендовый лиф-бондо и трусики с высокой посадкой. Наряд модного цвета яичной скорлупы подчеркнул ее загар.

Пелагея улыбалась, так как ее обнимала наследница. При этом артистка засветила точную фигуру и ложбинку греха. Поклонники были сражены красотой молодой мамы. Многие отметили, что завидуют ее формам.

«Уж замуж невтерпеж?», «Какая роскошная фигура», «Боже мой, какая же вы классная», «Завидная талия», «Грех так выглядеть», «Дочка прям ваша копия», «Купальник идеально сел», «Как на вас наглядеться», «Вот это да, красота!!», «Прекрасная наша», — прокомментировали пост подписчики.

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