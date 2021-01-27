«Щиколотки аристократки»: 42-летняя Ани Лорак в одном халате прикрыла обнаженные формы

Ани Лорак является одной из самых привлекательных украинских исполнительниц. Девушка всегда обладала соблазнительной внешностью. Однако многие удивились, когда она рассталась с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Никто не ожидал, что у красивой артистки могут быть проблемы в личной жизни. Вскоре она стала встречаться с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Правда, в последнее время вместе они на публике не появляются.

Недавно Лорак приехала в Киев. Она погостила у родных и показала дочке Софии любимые улочки города. А вернувшись на работу девушка решила порадовать фанатов пикантным кадром. Она позировала в номере отеля в белом халате, который накинула на обнаженное тело. Ноги певица кокетливо скрестила, но при этом блеснула бедрами и изящными щиколотками. В элегантной позе она пила чай.

«Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать все произошедшее за день», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) в 42 года. Другие обратили внимание, что она грустит. «Вы просто необыкновенная! Любимая поп-дива», «По вам видно, у вас что-то личное случилось, грусть», «Вы даже в беленьком халатике — дива!», «Вы ходячая эстетика. Мотивируете любить себя», «Какая же куколка», «Какие точеные щиколотки аристократки», «Никого не щадишь», — прокомментировали пост подписчики.

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