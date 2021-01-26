«Передал ему свой колпачок»: сын Рудковской и Плющенко запечатлелся с маленьким братом

Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе уже 11 лет. Продюсер родила фигуристу сына Александра, которому недавно исполнилось восемь лет. Мальчик часто участвует в модных показах и съемках разных проектов. При этом он занимается фигурным катанием как отец. ребенок каждый год приносит домой медали с соревнований. А минувшей осенью у него появился брат Арсений. Суррогатная мать выносила для пары малыша.

Гном Гномыч, как ласково называют Сашу родные, был рад появлению брата. Теперь он даже играет с ребенком и любит им любоваться. 26 января мальчику исполнилось четыре месяца. Яна сделала с ним несколько трогательных кадров. Светская львица даже оделась с ним в одном стиле. А вот Саша сделал брату подарок. Теперь малыш носит его полосатый колпак. В свое время из-за таких шапочек он и получил свое прозвище. В кадре старший сын Плющенко обнимает младшего.

«Арсюше 4 месяца, передал ему свой колпачок», — гласит подпись к фото.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Арсений похож на брата, хоть его лицо пока и нельзя разглядеть. А вот Рудковская подловила мужа, который нянчился с крохой. Он стоял с ним у окна и общался. «Может, ему слюнявчик снять?» — поинтересовался закадровый голос. Но спортсмен был увлечен беседой с сыном, поэтому не отреагировал. Он даже поцеловал ребенка.

«Какой маленький!», «Зайка маленький! Какое счастье!», «Это очень трогательно», «Класснючие», «Снова в доме радость», «Самые нежные кадры», «Любовь отца бесценна», — прокомментировали пост подписчики.

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