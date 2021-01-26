«Вот это красота»: экс-возлюбленная Эмина в голубом бикини грациозно позировала на белом песке

Алена Гаврилова поделилась кадром с отдыха на Мальдивах. Она не удержалась и извалялась в песке.

Алена Гаврилова почти два года прожила в браке с Эмином Агаларовым. Девушка родила от певца дочку Афину. Однако даже ради наследницы они не стали сохранять отношения. Бизнесмен так и не озвучил причины развода, но дал понять, что их чувства прошли. При этом он подарил бывшей избраннице роскошный дом, где она теперь живет с наследницей. Эмин старается навещать кроху, как и других своих детей, рожденных в первом браке.

Новый год Алена отметила в Москве. 31 декабря она также устроила застолье в честь дня рождения дочки. А потом вместе с малышкой девушка улетела отдыхать на Мальдивы. Несколько недель она провела на райских островах. Как оказалось, бывшая возлюбленная Агаларова устроила фотосессию на пляже и извалялась в белом песке. На новом фото Гаврилова предстала в бикини и шляпе. Она продемонстрировала хрупкую фигуру.

«И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть», — написала светская львица.

Поклонники оценили летний кадр. Многие восхитились красотой девушки. «Вот это красота!», «Счастливая», «Красотка! Счастья вам, Аленушка, огромного», «Прелестна. Всего самого доброго», «Модель», «Красивая леди», — прокомментировали пост подписчики. А позже Алена улетела в Дубай, где ее ждал Эмин. Артист тоже смог провести время на море с дочкой. При этом Гаврилова уже не раз признавалась, что об их воссоединении речи быть не может.

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