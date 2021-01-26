«В обуви и на кровати»: Вера Брежнева в монохром наряде показала растяжку в постели

Вера Брежнева всегда отличалась красотой. В свое время она блистала в составе группы «ВИА Гра». А теперь девушка успешно строит сольную карьеру и даже в 38 лет может похвастаться стройной фигурой. Она знает о своих достоинствах, поэтому умело подчеркивает волнующие формы платьями с разрезами и декольте. Также артистка на сцене чаще всего появляется на шпильках. Не удивительно, что ее не раз называли самой привлекательной певицей в России.

А вот в обычной жизни Вера любит более комфортные образ в спортивном или повседневном стиле. Она носит кремовые, белые или пастельного цвета свитшоты, толстовки и джоггеры. Не так давно девушка отдохнула с семьей в горах. Она провела несколько недель в компании Константина Меладзе и дочек от прошлых отношений. А теперь певица похвасталась, что продлила отпуск. На один день Брежнева приехала в Сочи.

Сначала звезда показала вид из номера отеля. За окном зеленела листва и светило солнце. «Я сумела продлить отпуск на один день в Сочи. Какая погода!» — заявила она.

Потом Брежнева предстала в лосинах и толстовке в постели. Она вытянула одну ногу, показав растяжку и вертикальный полушпагат. При этом артистка была в кроссовках. По всей видимости, она прыгнула в постель, когда зашла в номер.

Позже визажисты подловили ее, когда певица сидела в кресле гримерной. Она уже была в джинсах и с новой укладкой. Поклонники были очарованы красотой артистки. Некоторые все же осудили ее за фото в обуви. «Очень красивая», «Костика манишь?», «Вечно юная», «Ох, эти глаза цвета океана», «Словно подросток, это кресло такое огромное?!», «В обуви и на кровати. Что за манеры пошли», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: