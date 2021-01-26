«Все лучшее у меня позади»: Ксения Собчак в леопардовом купальнике обнажила округлые ягодицы

Ксения Собчак в 2019 году сыграла свадьбу с Константином Богомоловым. Это произошло спустя всего несколько месяцев после того, как она развелась с Максимом Виторганом. Поклонники стали подозревать телеведущую в беременности. Сначала она подогревала сплетни, нося наряды свободного кроя, а потом опровергла домыслы фанатов. Ксения воспитывает сына Платона от первого брака.

А недавно Собчак улетела в отпуск. Она отдыхает с мужем и наследником на Мальдивах. Телеведущая редко делится пляжными кадрами. Ранее она хвасталась тем, как катается с Платоном на велосипедах и показывала, как нежно мальчик ее целует. Под конец отдыха блондинка решила привнести пикантности в свой Instagram. Она снялась на побережье в леопардовом купальнике. Ксения позировала спиной к камере, обнажив спину и бедра в форме сердца. На ее теле видны были следы от загара.

«Жалко, конечно, что все лучшее у меня позади…. С другой стороны скоро сороковник, чего еще ожидать самой от себя, кроме таких фото», — написала звезда.

Поклонники и друзья были в восторге от того, как выглядит 39-летняя телеведущая. Многие отметили, что такой фигуре можно позавидовать. «Очень, ну очень красиво», — призналась дизайнер Яна Расковалова. «Я прошу без купальника», — присоединилась Оксана Лаврентьева. «Сороковник — это время засунуть подальше все комплексы и достать леопардовые лосины!», «Вот бы у всех было такое «позади» в почти сороковник», «Богиня! Вот прям вижу тебя в старости, ох и веселая старушка из тебя получится», «Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла», — прокомментировали пост подписчики.

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