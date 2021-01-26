«Вот и фигура без фотошопа»: Ольга Бузова в «голом» мини-платье обнажила бедра на вечеринке

Ольга Бузова 25 января закатила праздник в честь своего 35-летия. В сам день рождения она предпочла просто посидеть с родными в ресторане. Тогда ее настроение было испорчено сразу несколькими событиями. Она рассталась с Давой. Девушка назвала его изменщиков и обвинила в рукоприкладстве. Также бабушка артистки заболела, что раздосадовало звезду. Однако банкет она отменять не стала.

За вечер Ольга сменила несколько образов. Она осталась довольна тем, что на нее обращены все взгляды. Сначала телеведущая надела белое платье со шлейфом. Наряд имел пикантную деталь — сеточку в области ягодиц. Так она засветила нижнее белье, встречая прессу и гостей. Потом Бузова сменила еще несколько нарядов, но самые пикантные приберегла для ночи. Она выступила перед публикой со своими хитами.

На сцене девушка предстала в «золотом» мини-платье с зеркальными вставками и бахромой. Наряд имел разрезы по бокам, поэтому Ольга в нем выглядела словно голая. Она также нарастила волосы ниже поясницы. Артистка зажигательно двигалась под свой хит «Танцуй под Бузову». Она наглядно показала, как нужно трясти «арбузами».

Эффектным было и то, как телеведущая порхала на огромном бриллианте над гостями. Она вытянула стройные ноги, показав себя во всей красе. Наталья Рудова восхитилась красотой именинницы и одарила ее комплиментами. А

Пользователи Сети отметили, что без фотошопа она выглядит еще лучше. «Какой рельеф», «Ну красотка же!», «Какое платье фантастическое», «Очень круто», «Ох эти ножки», «Вот и фигура без фотошопа. Ножки модельные», — прокомментировали кадры поклонники.

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