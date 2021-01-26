Жена Соколова из «Уральских пельменей» показала идеальную фигуру в купальнике вскоре после родов

Фотография была сделана три года назад на южном побережье.

Казахская молодая жена юмориста из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, Ксения Ли, в сториз Instagram показала фотографию с детьми, которая была сделана три года назад. На снимке она запечатлена в красивом черном купальнике. При этом девушка родила третьего ребенка на тот момент совсем недавно. У нее идеальная фигура.

«Три года назад», — подписала она красивый снимок.

Напомним, что Дмитрий Соколов старше своей избранницы на 23 года, что не мешает им быть счастливыми вместе уже на протяжении пятнадцати лет. У них уже трое общих детей. Дочь Мария родилась в 2012 году. Иван появился на свет спустя три года. Наконец, их третий общий ребенок, дочь София, родилась в мае 2017 года.

Добавим, что для Дмитрия Соколова это уже второй брак. Ранее он был женат на девушке по имени Наталья, с которой познакомился в студенческом отряде. От нее у него двое детей. Сын Александр и дочь Анна.

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