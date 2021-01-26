«Я не знаю, сколько стоят вещи»: Билли Айлиш купила хлопья на завтрак по 35 долларов за пачку

Насмотревшись на нынешних кумиров молодежи, многие подростки мечтаю разбогатеть и прославиться еще до 20 лет. Но та же суперпопулярная Билли Айлиш доказывает, что стать богачкой в 19 может быть достаточно неловко.

В недавнем интервью певица призналась, что она — большой фанат хлопьев на завтрак. Так вот, однажды она заказала любимое лакомство в Интернете по 35 долларов за пачку. Вы можете представить, чтобы упаковка готового завтрака стоила 2600 рублей на наши деньги? Конечно же, и до Билли потом дошло, что это очень дорого. Но уже после того, как заказала 70 пачек.

«Я не знаю, сколько стоят вещи, потому что я никогда раньше не был взрослой, — цитирует обладательницу «Грэмми» издание Vanity Fair. — Вы знаете, я росла без денег. И сейчас нахожусь в действительно странном положении».

Впрочем, у мисс Айлиш столько денег, что она вполне может позволить себе завтрак за 35 долларов, а потом сказать: «Ой, простите, я не знала, что это дорого». Шикарные завтраки Яны Рудковской наверняка стоят не меньше.

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