«Вот это ложбинка»: Тина Канделаки позировала в молочном платье-бюстье с глубоким декольте

Тина Канделаки является одной из самых известных телеведущий. Так быстро произносить слова, как она, умеют единицы. Ведущая программы «Самый умный» теперь является генеральным продюсером спортивного телеканала. При этом она успевает совмещать светские рауты, карьеру, бизнес и всегда выглядит безупречно. 45-летняя звезда много лет занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

Зачастую Тина хвастается своими образами. За годы работы не телевидении она научилась подбирать себе яркие и стильные аутфиты. Женщина не позволяет себе слишком коротких платьев, но любит подчеркивать формы. На днях она приняла участие в фотосессии. Канделаки примерила молочное платье-бюстье. Наряд с глубоким вырезом и силуэтным кроем подчеркнул ее пышный бюст и талию. телеведущая также накрасила губы алой помадой. Она позировала, прикрываясь руками.

Тина получила сотни комплиментов. Многие отметили, что в 45 лет не каждая женщина так выглядит. Другие были впечатлены тем, как постройнела звезда. «Какой наряд», «Очень красивая», «Прям бизнесвумен», «Платье крутое», «Талия на зависть», «Вот это ложбинка», «Сильная и красивая женщина», «Как вам удается так выглядеть», «Ваши наряды всегда очень женственные», «Это платье роскошное», — прокомментировали пост подписчики.

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