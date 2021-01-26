Девушка Моргенштерна в лимонном купальнике плюхнулась с яхты в воды Оманского залива

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в сторис Instagram показала, как проводит время с любимым мужчиной в Дубае. На кадрах можно увидеть, как красавица с шикарной яхты прыгнула в воды Оманского залива. При этом на Диларе Зинатуллиной красивый купальник лимонного цвета, которым ранее она уже хвасталась перед своими поклонниками.
Отметим, что совершил прыжок с яхты в воду и сам рэпер Моргенштерн. Причем на одной из записей он сделал сальто, прыгнув с разбега в воду. Судя по всему, у музыканта неплохая физическая подготовка.
Напомним, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина вместе уже три года. Они познакомились в Уфе, откуда оба родом. Позже перебрались в Москву.
Кстати, Дилара Зинатуллина прекрасно училась в школе вплоть до последних классов, когда у нее начались проблемы с учебой. Как сама рассказывала девушка, она начала посещать дискотеки, что сказалось в итоге на знаниях. ЕГЭ в школе она сдала с большим трудом.