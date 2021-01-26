38-летняя Юлия Проскурякова в мини-бикини показала неидеальную фигуру на пляже в Майами

Жена Игоря Николаева поделилась редким кадром, на котором позировала в откровенном купальнике. Поклонники не ожидали, что певица такая фигуристая.

Юлия Проскурякова уже больше 10 лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Они воспитывают дочку Веронику, которой не так давно исполнилось пять лет. Певице часто приходится опровергать слухи о второй беременности. К слову, от первого брака у артиста есть взрослая дочка Юлия, которая живет в Майами. Именно к ней пара приехала после Нового года. Вот уже несколько недель они отдыхают на солнечном побережье.

Для выходов в свет Проскурякова выбирает изящные платья или наряд, скрывающие недостатки ее фигуры. 38-летняя певица редко оголяется на публике. Однако на этот раз она не удержалась и опубликовала кадр, снятый на пляже. Девушка дефилировала у океана в мини-бикини с принтом и шляпе. Юлия не постеснялась обнажить неидеальные формы. Живот и пышные бедра стали предметом обсуждений для пользователей Сети.

Многие отметили, что жена Николаева выглядит, как настоящая женщина. Другие посчитали, что она поправилась или выбрала неправильный купальник. «Ох, какая дама на пляже», «А почему одна?», «Как вам хорошо», «А я думала, что вы стройнее», «Вот это гром-бедра. Кардашьян позавидует», «Вот нее узнать», «Животик виден», «В слитном купальнике у вас бы фигура лучше смотрелась, хотя в нем не позагорать нормально», — прокомментировали фото пользователи Сети.