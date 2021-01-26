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38-летняя Юлия Проскурякова в мини-бикини показала неидеальную фигуру на пляже в Майами

Жена Игоря Николаева поделилась редким кадром, на котором позировала в откровенном купальнике. Поклонники не ожидали, что певица такая фигуристая.

38-летняя Юлия Проскурякова в мини-бикини показала неидеальную фигуру на пляже в Майами
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Юлия Проскурякова уже больше 10 лет счастлива в браке с Игорем Николаевым. Они воспитывают дочку Веронику, которой не так давно исполнилось пять лет. Певице часто приходится опровергать слухи о второй беременности. К слову, от первого брака у артиста есть взрослая дочка Юлия, которая живет в Майами. Именно к ней пара приехала после Нового года. Вот уже несколько недель они отдыхают на солнечном побережье.

Для выходов в свет Проскурякова выбирает изящные платья или наряд, скрывающие недостатки ее фигуры. 38-летняя певица редко оголяется на публике. Однако на этот раз она не удержалась и опубликовала кадр, снятый на пляже. Девушка дефилировала у океана в мини-бикини с принтом и шляпе. Юлия не постеснялась обнажить неидеальные формы. Живот и пышные бедра стали предметом обсуждений для пользователей Сети.

Юлия Проскурякова в купальнике
Фото: instagram.com/uliaveronika/

Многие отметили, что жена Николаева выглядит, как настоящая женщина. Другие посчитали, что она поправилась или выбрала неправильный купальник. «Ох, какая дама на пляже», «А почему одна?», «Как вам хорошо», «А я думала, что вы стройнее», «Вот это гром-бедра. Кардашьян позавидует», «Вот нее узнать», «Животик виден», «В слитном купальнике у вас бы фигура лучше смотрелась, хотя в нем не позагорать нормально», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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