«Сияй, Олечка»: Рудковская в черном платье миди произнесла тост на вечеринке Бузовой

Яна Рудковская не скрывает, что ей нравится быть в центре событий. Она давно знакома с Ольгой Бузовой и не смогла пропустить грандиозный праздник, который телеведущая устроила в честь 35-летия. Целых полгода девушка готовилась к этому событию. Сначала она расстроилась, так как рассталась с Давидом Манукяном 20 января. Однако друзья и поклонники одарили ее такой поддержкой, что девушка забыла про все печали.

На вечеринке Яна появилась в черном лаконичном платье с V-образным вырезом и акцентом на талии. Наряд она дополнила ботильонами на шпильках и миниатюрной сумочкой Dior. Примечательно, что рядом с именинницей жена Евгения Плющенко выглядела очень миниатюрной. Бузова с радостью обняла ее и одарила поцелуем. Именинница в этот день сменила несколько образов. Ее розовое платье со стразами и перьями подчеркнуло каждый изгиб ее тела.

«С днем рождения, Дива! Будь счастлива! Мы тебя очень любим, твои поклонники тебя очень любят и поддерживают тебя, а остальное неважно! В 35, поверь, жизнь только начинается!» — отметила Рудковская. «Сияй, Олечка», — добавила она.

Во время банкета многие произнесли теплые слова. Тосты звучали от Тимура Батрутдинова, Гарика Мартиросяна, Лолита Милявской. Сказала тост и Яна. Она пожелала имениннице женского счастья.

«Мне кажется, сегодня, вчера, позавчера все женщины нашей страны поддерживали эту девушку! Я не знаю. Все мои домработницы, все мои друзья, подруги. Я желаю тебе счастья, женского счастья, потому что ты этого счастья заслуживаешь», — высказалась блондинка.

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